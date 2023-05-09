"Для власників клубів УПЛ та ПФЛ можу дати пораду від простого, скромного, лисого блогера, як дотримуватись принципів чесної гри без порожніх балачок з чиновниками УАФ. Все дуже просто – нехай ваші підлеглі нічого суддям не дають. Ніхто нікому.

Подивіться один одному в очі, без Павелка та без чиновників УАФ, і пообіцяйте, що не працюватимете з арбітрами. Ви шановані люди, вашого слова буде достатньо. І жорстко карайте тих підлеглих, котрі наважаться поставити під сумнів ваше слово.

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Розповім історію з часів, коли про VAR ніхто і не чув. Натомість про "роботу зі суддями" знали всі. Пригадуєте сезон 2013/14, коли Дніпро після першого кола йшов на першому місці і претендував на чемпіонство, а навесні арбітри його матчах в 5 просто "вбили", відібравши очки своїми рішеннями. У мене тоді була розмова з Русланом Ротанем про те, що можна було скинутися з преміальних на суддів, якщо клуб не працює із суддями. Хоча тоді всі працювали. Невже не можна скинутись на суддів, коли вас "прибивають"?

Тоді Ротань відповів, що вони не будуть цього робити. Бо "якщо про це дізнається Коломойський, а він дізнається, то нам усім пі**єц" буде". Можу розповісти зі свого короткого досвіду в Карпатах, коли нас судді 8-9 матчів "прибивали". Керівництво клубу, Димінський, Дедишин, мали таку саму позицію – не працювати зі суддями, бо будуть дуже жорсткі санкції. Це я називаю позицією президента клубу, яка заслуговує на колосальну повагу", – резюмував Вацко у ефірі Вацко on air.

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