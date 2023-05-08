"Момент незарахованого гола Миная. Я розіб'ю його на 3 складові. Момент починається з пасу Коноплі на Траоре. Дуже схоже, що гравець Миная сфолив у боротьбі з Траоре. Але, на мій погляд, цей фол був неявним. Хтось із арбітрів свисне фол, а хтось, як Балакін, дозволить таку боротьбу. Межі дозволеного кожен арбітр визначає сам, головне – бути послідовним упродовж матчу.

"Гол Миная був чистим": Срна відреагував на скандальний епізод у матчі з Шахтарем

Потім Минай заробив стандарт, скидка, удар Нємчанінова і поперечка, від якої м'яч опускається за лінію. Це 100% гол. Цей момент – зона відповідальності асистента арбітра. Максим Чос повинен був це фіксувати.

Але був момент цілковито у відповідальності Балакіна. Після подачі зі штрафного Траоре у власному штрафному майданчику рукою явно відштовхнув Твердохліба, на якого і була адресована передача. Балакін позиційно мав ідеально бачити епізод. Він міг не бачити, чи перетнув м'яч лінію після удару Нємчанінова, але цей епізод він повинен був бачити. Це 100% пенальті у ворота Шахтаря! Чому арбітр його не призначив – ще одне, дуже важливе питання. Тут і без VAR все було чітко помітно", – заявив Вацко у ефірі Вацко on air.

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