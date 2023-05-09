"Для владельцев клубов УПЛ и ПФЛ могу дать совет от простого, скромного, лысого блоггера, как придерживаться принципов честной игры без пустых разговоров с чиновниками УАФ. Все очень просто – пусть ваши подчиненные ничего судьям не дают. Никто никому.

Посмотрите друг другу в глаза, без Павелко и без чиновников УАФ, и пообещайте, что не будете работать с арбитрами. Вы уважаемые люди, вашего слова будет достаточно. И жестко наказывайте тех подчиненных, которые осмелятся подвергнуть сомнению ваше слово.

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Расскажу историю со времен, когда о VAR никто и не слышал. Зато о "работе с судьями" знали все. Помните сезон 2013/14, когда Днепр после первого круга шел на первом месте и претендовал на чемпионство, а весной арбитры его матчах в 5 просто "убили", отобрав очки своими решениями. У меня тогда был разговор с Русланом Ротанем о том, что можно было скинуться с премиальных на судей, если клуб не работает с судьями. Хотя тогда все работали. Неужели нельзя скинуться на судей, когда вас "прибивают"?

Тогда Ротань ответил, что они этого не будут делать. Потому что "если об этом узнает Коломойский, а он узнает, то нам всем пи**ец" будет". Могу рассказать по своему короткому опыту в Карпатах, когда нас судьи 8-9 матчей "прибивали". Руководство клуба, Дыминский, Дедишин, имели такую же позицию – не работать с судьями, потому что будут очень жесткие санкции. Это я называю позицией президента клуба, которая заслуживает колоссального уважения", – резюмировал Вацко в эфире Вацко on air.

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