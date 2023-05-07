Після вистражданої перемоги СК Дніпро-1 в Одесі лідерський відрив команди Йовічевіча скоротився до 2 очок, плюс у головного конкурента гра в запасі. Відтак свій поєдинок також потрібно було лише вигравати. Матч, як і онлайн-трансляція Олександрія – Шахтар на "Футбол 24", стартував о 15:00. Звітні суперники почали без розвідки. Бондаренко підібрав на чужій половині, Траоре підтримав, Швед накрутив відразу 3 оборонців і пробив на 71 секунді. Микита Шевченко, який колись виступав саме за Шахтар, зіграв надійно. Судаков переводить з лівого краю в центр, де Конопля у дотик (українська відповідь Тренту Александеру-Арнольду!) розкішно закинув за спини. Ось тільки Траоре підвів – зайвий дерев'яний дотик зблизив з голкіпером.

Олександрія – Шахтар: онлайн-трансляція матчу УПЛ (відео)

Трубін вибиває на хід тому ж форварду. Траоре, який перед тим ледь не замкнув стандарт (Логінов заблокував), скидає, Судаков стріляє здалеку, не дуже страшно. І тут Олександрія відкриває рахунок. На 10 хвилині Джурасек вибив головою у зону перед своїм штрафним, екс-гравець Динамо Рибалка скинув під удар, орендований динамівець Микола Михайленко здалеку бабахнув ідеально – снаряд від стійки залетів у ціль. Траоре у стилі Довбика грає корпусом, приймаючи пас, і миттєво віддає під удар. Шевченко впорався зі спробою Коноплі.

Матвієнко подав з лівого флангу, Судаков головою по-баскетбольному залишив м'яч у грі й скинув у саме серце воротарського, Траоре не зміг додати – двоє захисників стали на сторожі вже порожніх воріт. Мірошніченко дивом продерся крізь кількох опонентів у штрафний і відверто пробачив, пробивши над воротами. Лассіна ще й травмувався у боротьбі з Рибалкою. На 24 хвилині вийшов Келсі. Матвієнко, Бондаренко, Судаков продовжували загострювати, стабільно заходячи у чужий штрафний, проте підводив "гірників" приціл.

Перший тайм завершувався акцентом господарів. Третьяков подав штрафний, Бабогло з кількох метрів розстрілював – Трубін відверто виручив! Натомість після перерви вже Шахтар почав тиснути серіями стандартів. Ракицький дуже технічно переводив на дальню стійку, Степаненко не влучив. Бондаренко скидав у воротарський, Келсі з розвороту пробив у Шевченка – ще один ефектний сейв Микити, вихованця донецького клубу. Помітно додали гості в русі з виходом Криськіва замість Джурасека у перерві. Хоча й до того грали дуже агресивно попереду.

Келсі, лежачи на газоні відмахнувся ногою від опонента. Якщо у венесуельця справді здали нерви, це мала бути не жовта, а картка іншого кольору. Ротань від свого стилю розігрувати через пас навіть пад потужним тиском у своєму штрафному не відмовляється. Кирило Ковалець також травмувався, Вікентій Волошин, ще один динамівець, вийшов на 58 хвилині. Перший удар Олександрії після перерви аж на 63-й стався. Волошин прокинув у штрафний, Третьяков пробив надто сильно.

Як же тонко грає Конопля у чужих володіннях. Юхим посадив на газон захисника і віддав у воротарський, але там Швед підіграв собі рукою та ще й не влучив із вбивчої позиції. Прохід Судакова лівим флангом увінчався спробою удару Келсі – Бабогло жорстко поставив ногу і заблокував на межі фолу. Зубков і Михайліченко на 70 хвилині замінили Шведа та Ракицького. Вікентій Волошин пробивав з відкидкою після стандарту головою, вище. Зубков технічно прибрав під себе і вирізав діагональ на лівий бік штрафного, Криськів скинув грудьми, силу пострілу Судакова самовіддано зменшували двоє, полегшуючи справу Шевченка.

Зубков напрочуд вдало вибив зі своєї третини, Криськів побіг з центра поля, уникнувши офсайду, але його удар прийняла на себе стійка. Однак тут як тут був Келсі, який витончено добив. Майже ідентичний епізод на 79 хвилині. Бондаренко зовнішньою стороною стопи вирізав на лівий край, Криськів учергове перевірив реакцію Шевченка, а Келсі цього разу не зумів добити. Конопля ідеально м'яко скидає головою після навісу Криськіва в центр, Зубков розстрілює, але судді фіксують офсайд. Дуже тоненький епізод, як і в моменті з голом Келсі.

Розкішний трикутничок розігрують Зубков, Судаков і Келсі, але аж надто тонко намагався Кевін оформити дубль, тож перекинув ворота. Сікан на останні хвилини вийшов замість Бондаренка. Навала "гірників" на стандартах, знову подача Судакова, знову на вістрі Келсі, але й блок господарів на місці. Третьяков заробив важливий стандарт на 90+6. Гра затягується ще більше, а Максима виносять на ношах після жорсткого зіткненя з Бондарем. Шахтар набирає 60 очок, що лише на 3 більше за СК Дніпро-1, який у дограванні проти тієї самої Олександрії може зрівнятися з командою Йовічевіча вже у четвер, 11 травня. Підопічні Ротаня замикають єврокубкову зону, випереджаючи Кривбас на 6 балів.

Дніпро-1 дотиснув Чорноморець – шедевр супербомбардира, цирк з пенальті, подвиг голкіпера і шалений фейр-плей Довбика