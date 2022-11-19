"Я рік грав за київський СКА, служив у самому Луганську. Там теж були якісь патрулювання, охорона території, ну і їздили на стрільби.

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До речі, я був у артилерійському дивізіоні. Досить давно, я вже й забув про це. Але ми виїжджали на полігон, тож трохи був знайомий з АК теж, але це було дуже давно. З автоматом все швидко згадалося – як розбирати, збирати, прицілюватись, стріляти.

Стріляю непогано, у потрібний момент рука не здригнеться, це добре. Якщо побачу (російського солдата, – прим.) – пристрелю одразу", – сказав Рябоконь у коментарі SportArena.

Нагадаємо, з перших днів війни 58-річний тренер вступив до лав територіальної оборони і дотепер зі зброєю в руках захищає батьківщину.

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