У экс-тренера Десны Александра Рябоконя неплохой опыт еще со времен службы в артиллерийском дивизионе.

"Я год играл за киевский СКА, служил в самом Луганске. Там тоже были какие-то патрулирования, охрана территории, ну и ездили на стрельбы.

"Возвращаться домой не вариант – там все еще опасно": украинский легионер – о дальнейшей карьере в Европе

Кстати, я был в артиллерийском дивизионе. Довольно давно, я уже и забыл об этом. Но мы выезжали на полигон, так что немного был знаком с АК тоже, но это было очень давно. С автоматом все быстро вспомнилось – как разбирать, собирать, прицеливаться, стрелять.

Стреляю неплохо, в нужный момент рука не дрогнет, это хорошо. Если увижу (русского солдата, – прим.) – пристрелю сразу", – сказал Рябоконь в комментарии SportArena.

Напомним, с первых дней войны 58-летний тренер вступил в ряды территориальной обороны и до сих пор с оружием в руках защищает родину.

Руки зв'язані, на голові чорний мішок, а росіяни допитують і б'ють: журналіста з Херсона катували 28 діб