"В Україні все ще небезпечно, тож повертатися додому – не варіант. Мій план – залишитися в Загорі до грудня, а потім – хтозна, де я продовжу свою кар'єру.

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Можливі будь-які варіанти, зокрема ці два. Я люблю вашу країну, люди тут добрі, вони підтримують мене, а також весь український народ. Футбол непередбачуваний, можливо, виведемо Загору в першу лігу. Ми на правильному шляху – яка б це була історія...

Окрім того, подаю на тренерську ліцензію – за довгі роки навів багато контактів, тому вірю, що робота буде і після завершення кар'єри гравця", – цитує Литовку Slobodna Dalmacija.

Нагадаємо, в Загору Литовка перебрався у квітні 2022 року з Десни у статусі вільного агента. В Україні Ігор також відомий виступами у складі Севастополя, Таврії та донецького Олімпіка. За кордоном 34-річний кіпер встиг пограти за румунський Волунтарі та латвійську Ригу.

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