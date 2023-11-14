"Що відчуваю, коли бачу СК Дніпро-1 на першому місці у турнірній таблиці? Хочу всім скептикам нагадати, що 6 років тому ми грали першу гру проти Буковини у Кубку України. Тоді я сказав, що через 5 років від створення команди будуть єврокубки, а через 10 – Ліга чемпіонів. Я ж не збрехав. Відчуваю гордість, що дотримався обіцянки рідному місту.

"Грали так, як і прагнули": Максимов – про сенсаційну перемогу над Шахтарем і візит Берези у роздягальню СК Дніпро-1

Мало хто спочатку повірив у наш проект. Хто міг повірити, якби 6 років назад сказали, що будемо перемагати Шахтар 3:1? Причому, у нас досі у складі є Когут, Юрчук. Той же Рубчинський, який, щоправда, тоді ще м'ячі подавав. Він скільки страждав від травм, а зараз в основі команди, на головних ролях.

Прихід Юрія Максимова не просто дав нове життя грі команди, а продовжив процес створення великої команди. СК Дніпро-1 був, є і буде постійним учасником єврокубків. Вважаю, що з цим тренером ми зможемо досягнути головної мети – гімну Ліги чемпіонів на Дніпро-Арені, звичайно, після перемоги у війні.

Була не гра, а шахова комбінація, гра у футбольні шахи. Юрій Вільйович використав усі сильні сторони клубу. Всім відомо, що сьогодні Шахтар – один з найсильніших клубів України, в першу чергу, фінансово. Але робота тренера вийшла на перший план: його установки та завдання гравцям, це спрацювало і перемогли. Я знав Максимова, як гравця, але тепер знаю й як тренера. Впевнений, що за ним велике футбольне тренерське майбутнє. І свої кубки Максимов ще підніме над головою і не тільки в Україні. Ми з ним на постійному зв’язку. До матчу пожартував, щоб передав гравцям, якщо не переможуть, то поїдуть всі у першу штурмову роту.

У нас була чорна смуга, пов'язана з попереднім тренерським складом, рішення щодо призначення якого було невдалим. А ось зараз є тренер, що відповідає духу команди", – сказав Береза у коментарі Telegram-каналу Дніпрянин.

Нагадаємо, після 14-ти турів СК Дніпро-1 йде у турнірній таблиці першим, маючи у своєму активі 30 очок.

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