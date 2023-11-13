"Треба було відіграватися, адже пропустили швидкий гол, але далі грали так, як і прагнули з початку матчу – більше контролювати м’яч і проводити контратаки. Зрівняли рахунок у кінці першого тайму, потім вже було легше грати.

Розкішні голи Лєднєва і Гуцуляка у відеоогляді матчу Шахтар – СК Дніпро-1 – 1:3

У них загалом невелика ротація, можуть чотирьох гравців змінити, але цього разу у Шахтаря була тільки одна заміна – замість Гочолейшвілі вийшов Конопля. А так, в основному, одні й ті ж хлопці грають.Але у них були п’ять діб паузи до матчу, "гірники" мали можливість нормально підготуватися. Не кожен матч ми виграємо у Шахтаря. Для хлопців це буде додатковий вихідний

Береза? – Він подякував команді, сказав, що дуже за неї вболіває, і щось пожартував", – цитує Максимова офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 сенсаційно обіграв донецький Шахтар в матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги. Підопічні Юрія Максимова очолили турнірну таблицю чемпіонату, маючи в своєму активі 30 турнірних пунктів.

Шахтар програв Дніпру-1 після сенсації з Барсою – Гуцуляк і Лєднєв шикарними голами підняли СК на вершину УПЛ