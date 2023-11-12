Шахтар на тижні переграв Барселону в Лізі чемпіонів, а перед тим здолав Динамо. Новий тренер "гірників" почав збирати компліменти за свою роботу. Маріно Пушіч, схоже, знайшов оптимальний склад, адже сьогодні випустив майже аналогічний стартовий склад (одна зміна), як проти Барси.

Шахтар шокував Барселону в Лізі чемпіонів – Сікан копіює Беллінгема, вбивчі контри Пушіча, такого не було 15 років

СК Дніпро-1 після приходу Юрія Максимова теж набрав хороший хід і в останні місяці провалив тільки матч з Кривбасом. Дніпровці до гри на Арені Львів перебували вище за Шахтар в турнірній таблиці. Головним чином завдяки якісній обороні.

У Шахтаря також виникли проблеми зі створенням моментів у позиційних атаках. Коли СК захищався великими силами, номінальні господарі не могли знайти підхід до воріт. Гострота виникала в інших сценаріях – швидкі атаки після перехоплень.

У Дніпра-1 не клеїлася гра з м'ячем. Футболісти Шахтаря регулярно накривали суперників у центрі поля та відразу летіли вперед. Так виник ранній гол. Дніпровці не встигли закрити свої позиції у штрафному майданчику та дозволили серію передач. М'яч відскочив до Сікана, а той невідпорно пробив по воротах.

СК за перший тайм фактично нічого не створив. Але єдиний момент перетворився в гол. Мірошніченко подав з кутового, а Сарапій набіг у центр штрафного майданчика та без спротиву точно пробив головою.

А на початку другого тайму Дніпро-1 вийшов вперед – Гуцуляк обіграв Ракицького та шикарно пробив здалеку. Ще через кілька хвилин хлопці Юрія Максимова забили третій гол. Не менш красивий, ніж другий. Лєднєв обвів стінку класним ударом зі штрафного.

Дніпровці отримали комфортний сценарій з можливістю щільно захищатися на власній половини. Шахтарю було неймовірно складно прорвати масовану оборону. Маріно Пушіч спробував освіжити команду замінами: вийшли грузинські фулбеки, Келсі допомагав Сікану насичувати зони завершення.

Шахтар так і не знайшов шлях до воріт Волинця – все було перекрито. СК Дніпро-1 впевнено відстояв перемогу, набрав 30 очок і піднявся на перше місце в УПЛ. "Гірники" мають 24 бали та четверте місце, але також два матчі в запасі.