"Відчуття розчарування, ми програємо титул, на який покладалися великі надії. Сценарій був складним. Ви програєте в додатковий час. Атлетік заслужив пройти далі, вони були агресивні та інтенсивні. Футбол – це гра помилок, які ми не мінімізували.

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Але я також відчуваю гордість, молоді гравці продемонстрували себе, у них все дуже добре. Я сказав їм, що я пишаюся тим, що ми зробили все можливе. У нас залишилася Ла Ліга та Ліга чемпіонів. У мене є важливий предмет гордості

Нам потрібно перемогти зараз, у суботу (в матчі з Вільяреалом). Команда підніметься, коли почне перемагати. Нам потрібно зосередитися на Ла Лізі та Лізі чемпіонів

Я говорив: якщо Барса не буде достатньо конкурентоспроможною, буде нормально, якщо я піду. Це великий. Якщо не перемагаєш, тренера звільняють", – цитує Marca тренера каталонців.

Нагадаємо, що Барселона наразі перебуває на третьому місці з 44 очками в турнірній таблиці. Від першого місця команда відстає на вісім балів.

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