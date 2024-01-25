Фантастичний гол Ямала та фіаско Хаві у відеоогляді матчу Атлетік– Барселона – 4:2
09:46 - Читать на русском
Барселона поступилася Атлетіку (4:2) у Кубку Іспанії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
осн. час ( 2 : 2 )
завершено
49’ Ойхан Сансет
105+2’ Іньякі Вільямс
120+1’ Ніко Вільямс
Ламін Ямал 32’
32’ Ламін Ямал
49’ Ойхан Сансет
105+2’ Іньякі Вільямс
120+1’ Ніко Вільямс
Зустріч в 1/4 фіналу Кубка Іспанії для каталонців одразу розпочалася з пропущеного гола. Вже на першій хвилині.
Барселона вилетіла з Кубка Іспанії, пропустивши 4 голи від Атлетіка – фатальний промах Ямала і феєрія братів Вільямсів
Барселона зуміла не тільки відігратися, а й вийти вперед. Спочатку Лєвандовскі скористався плутаниною у штрафному майданчику суперника, а потім Ламін Ямал потужним дальнім ударом вивів свою команду вперед. Утім, втримати перевагу не вдалося. В компенсований час Атлетік двічі засмутив суперника. Брати Вільямс принесли перемогу і путівку в наступну стадію.
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