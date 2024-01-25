"Ощущение разочарования, мы проигрываем титул, на который возлагались большие надежды. Сценарий был сложным. Вы проигрываете в дополнительное время. Атлетик заслужил пройти дальше, они были агрессивны и интенсивны. Футбол – это игра ошибок, которые мы не минимизировали.

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Но я также испытываю гордость, молодые игроки продемонстрировали себя, у них все очень хорошо. Я сказал им, что я горжусь тем, что мы сделали все возможное. У нас осталась Ла Лига и Лига чемпионов. У меня есть важный предмет гордости

Нам нужно победить сейчас, в субботу (в матче с Вильяреалом). Команда поднимется, когда начнет побеждать. Нам нужно сосредоточиться на Ла Лиге и Лиге чемпионов

Я говорил: если Барса не будет достаточно конкурентоспособной, будет нормально, если я уйду. Это большой. Если не побеждаешь, тренера увольняют", – цитирует Marca тренера каталонцев.

Напомним, что Барселона находится на третьем месте с 44 очками в турнирной таблице. От первого места команда отстает на восемь баллов.

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