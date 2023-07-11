"Ще виступаючи у Чорноморці, я вже був гравцем юнацької, молодіжної збірної СРСР. Мене запрошували всі клуби Вищої ліги – починаючи від київського Динамо та Спартака до московського Динамо, Зеніта та інших. Але, звісно, я асоціював себе лише з київським Динамо.

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Коли я вже був гравцем збірної, першим мене запросив Валерій Васильович Лобановський до Дніпра. Вони виходили у Вищу лігу. Мені сказали, що треба йти до готелю – мовляв, незручно, це така людина. Я йому відверто сказав: "Якщо піду з Чорноморця – то лише у київське Динамо".

Прилітали часто – ЦСКА, армія, машини. Щоб мене заарештувати, спецнаряд зробили. Я зрозумів, що така ситуація мені не подобається. У мене був начальник армійський із Одеси – він був у курсі справи. І він мені сказав: "Ти не жартуй, тому що це все погано скінчиться. До тебе приїдуть, заарештують, відправлять до Москви – і все". Так воно й було. Я прийшов пізно додому. Потім стук у двері, дзвінок десь після 00:00. Мама прийшла до мене в кімнату і каже: "Солдати та міліція стоять".

Ну що робити? Я сів у шафу і всі речі, що там висіли, на себе скинув. Вони зайшли і маму почали лякати, що, мовляв, ми його посадимо, у нас сім'ї, чому ми мусимо ходити його ловити. Після цього випадку я сів у машину, мене вивезли до Миколаєва, і вже звідтам на поїзді я приїхав до Києва. Фактично все було вже вирішено наперед.

Головним тренером в Динамо тоді був Севідов. Коли я приїхав, мені організував зустріч заступник міністра МВС. Він говорив: "Ну що я тобі можу сказати? Якщо гратимеш – станеш знаменитим, а ні – ми з'їмо тебе, як буряк, і все". Я у відповідь: "Ну, дякую", – розповів Буряк у програмі "В гостях у Гордона".

Нагадаємо, Леонід Йосифович виступав за Динамо з 1973 по 1984 роки, забивши у 304 матчах 56 голів. За цей період він став 5-разовим чемпіоном СРСР, тричі вигравав Кубок країни, а також здобував Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА.

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