"Еще выступая в Черноморце, я уже был игроком юношеской, молодежной сборной СССР. Меня приглашали все клубы Высшей лиги – начиная от киевского Динамо и Спартака до московского Динамо, Зенита и других. Но, конечно, я ассоциировал себя только с киевским Динамо.

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Когда я уже был игроком сборной, первым меня пригласил Валерий Васильевич Лобановский в Днепр. Они выходили в Высшую лигу. Мне сказали, что надо идти в гостиницу – мол, неудобно, это такой человек. Я ему откровенно сказал: "Если уйду из Черноморца – то только в киевское Динамо".

Прилетали часто – ЦСКА, армия, машины. Чтобы меня арестовать, спецнаряд сделали. Я понял, что такая ситуация мне не нравится. У меня был начальник армейский из Одессы – он был в курсе дела. И он мне сказал: "Ты не шути, потому что это все плохо кончится. К тебе приедут, арестуют, отправят в Москву – и все". Так оно и было. Я пришел поздно домой. Потом стук в дверь, звонок где-то после 00:00. Мама пришла ко мне в комнату и говорит: "Солдаты и милиция стоят".

Ну что делать, я сел в шкаф и все вещи, которые там висели, на себя сбросил. Они зашли и маму начали пугать, что, мол, мы его посадим, у нас семьи, почему мы должны ходить его ловить. После этого случая я сел в машину, меня вывезли в Николаев, и уже оттуда на поезде я приехал в Киев. Фактически все было уже решено заранее.

Главным тренером в Динамо тогда был Севидов. Когда я приехал, мне организовал встречу заместитель министра МВД. Он говорил: "Ну что я тебе могу сказать? Если будешь играть – станешь знаменитым, а нет – мы съедим тебя, как свеклу, и все". Я в ответ: "Ну, спасибо", – рассказал Буряк в программе "В гостях у Гордона".

Напомним, Леонид Иосифович выступал за Динамо с 1973 по 1984 годы, забив в 304 матчах 56 голов. За этот период он стал 5-кратным чемпионом СССР, трижды выигрывал Кубок страны, а также завоевывал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА.

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