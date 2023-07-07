Екс-тренер Динамо та збірної України Леонід Буряк поділився очікуваннями від наступного чемпіонату, який також стартуватиме в умовах війни.

"Дива не буде. І особливих змін, порівняно з минулим сезоном, – теж. Є сильні команди, є середняки, і є слабкі новачки УПЛ.

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У кожного клубу будуть свої цілі. Фаворити чемпіонату України будуть ті самі. Хочеться, щоб обійшлося без потрясінь і щоб це безумство, влаштоване росіянами, закінчилося вже нарешті. Але навіть після цього нам доведеться відновлювати не лише країну, а й увесь наш футбол", – цитує Буряка Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону чемпіоном УПЛ став Шахтар. Срібло завоював СК Дніпро-1, а Зоря обмежилась бронзою. Динамо залишилось без медалей і посіло у турнірній таблиці УПЛ четверту сходинку.

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