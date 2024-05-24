Олександр Поворознюк у інтерв'ю для Українського футболу не став підбирати цензурних слів на адресу нового керівництва українських арбітрів. Втім, це саме той випадок, коли матюкають з любов'ю.

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– Як оціните суддівство у Першій лізі після приходу Шевченка і Монзуль в УАФ?

– Якщо чесно, то я оху*вший!

– В хорошому чи поганому плані?

– Ну, звичайно, в хорошому. Ну чого раніше це не можна було зробити? Зараз все по-іншому. Арбітри судять чесно. А раніше було як? Приїжджають – і відразу: "Скільки?", "Хто?", "Як?".

Зараз, коли приїжджають, то я питаю, мені ж цікаво: "Що і як відбувається?". Арбітри відповідають: "Олександре Григоровичу, то все в минулому. Зараз починаємо з чистого аркуша". Настільки приємно таке чути! Ну чому раніше таке не зробили?!

– Раніше італійці були у суддівському корпусі.

– Я про італійців давно говорив, просто мене ніхто слухати не хотів. Всіх все влаштовувало, - сказав Поворознюк.

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