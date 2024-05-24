Президент Ингульца находится в восторге от нового руководства украинского футбола, а особенно от судейской работы.

Александр Поворознюк в интервью для Украинского футбола не стал подбирать цензурных слов в адрес нового руководства украинских арбитров. Впрочем, это именно тот случай, когда матерят с любовью.

"Ингульца у тебя больше не будет": Гордон вызвал Поворознюка в СИЗО (видео 18+)

– Как оцените судейство в Первой лиге после прихода Шевченко и Монзуль в УАФ?

– Если честно, то я оху*вшийся!

– В хорошем или плохом плане или в плохом?

– Ну, конечно, в хорошем. Ну почему раньше это нельзя было сделать? Сейчас все по-другому. Арбитры судят честно. А раньше было как? Приезжают – и сразу: "Сколько?", "Кто?", "Как?".

Сейчас, когда приезжают, то я спрашиваю, мне же интересно: "Что и как происходит?". Арбитры отвечают: "Александр Григорьевич, это всё в прошлом. Сейчас начинаем с чистого листа". Настолько приятно такое слышать! Ну почему раньше такое не сделали?!

– Раньше итальянцы были в судейском корпусе.

– Я про итальянцев давно говорил, просто меня никто слушать не хотел. Всех все устраивало, - сказал Поворознюк.

"Встретил Ивасюка перед исчезновением – грустно махнул рукой": фотограф о глазах Черновола, падение Леоненко и феномен Билозира