Відомий журналіст зробив нецензурний випад в бік президента Інгульця.

"Один алкоголік, а іншого взяв із заправки": Поворознюк – про легенд Інгульця

"Поворознюк, жирна ху*ня, дивись, де я стою. Бачиш? Слідчий ізолятор Лук’янівський. На тебе тут чекають. Бачиш? Я у футболці Інгульця. Цього клубу в тебе більше не буде. Пі*ар, давай, підгрібай сюди. На тебе тут чекають", – Гордон записав відеозвернення у своїх соцмережах.

Додамо, що зараз Поворознюк має бути у хорошому гуморі, адже Інгулець достроково гарантував собі підвищення в УПЛ.

У відео присутня нецензурна лексика!

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