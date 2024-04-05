Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу над Зорею (3:0), в якій він вийшов на заміну і встиг відзначитися асистом.

– Як ви зараз почуваєтеся – морально та фізично – після повернення до гри?

– Напевно, тренерському штабу видніше, наскільки я готовий. Я тренуюся, віддаю себе в кожному тренуванні, тож коли тренерський штаб побачить, що я достатньо готовий, тоді й поставить в основний склад. Звичайно, для кожного футболіста важливо грати. Через тренування важко набирати форму, потрібна ігрова практика. Але головний тренер вирішує, кому грати.

– На якому рівні розуміння з партнерами? Так, є результативний пас на Бражка, але також у кількох епізодах були у вас розмови з Беніто…

– Та все нормально, це футбольні моменти. Інколи є розуміння, інколи його немає.

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– Чи вистачає часу на відновлення між матчами?

– Так, цілком. Я вважаю, що грати через три дні на четвертий нормально. У нас є багато гравців, тренерському штабу є з кого обирати.

– Ви дякували вболівальникам за підтримку під час свого відновлення. Що відчуваєте зараз, виходячи на поле?

– Відчуваю підтримку (посміхається). Я вдячний їм, тому що відчував їхню підтримку протягом шести місяців відновлення, вони підходили, бажали якнайшвидшого одужання. Буду намагатися демонструвати свої найкращі якості на футбольному полі.

– У минулому матчі Бражко віддав на вас гольовий пас, сьогодні – ви на нього. Можна сказати, що віддячили?

– Нехай буде так (посміхається). Це футбол, і на полі ти не дивишся, на кого віддаєш пас. Якщо твій партнер перебуває у кращій позиції, то віддаєш передачу. Щодо сьогоднішньої ситуації, то моїм завданням було перебувати на ближній стійці, вдалося продовжити політ м’яча на дальню стійку, і вже Бражко зробив свою справу.

– До Євро-2024 залишилося трохи більше двох місяців. Як оцінюєте свої шанси потрапити до заявки збірної на турнір?

– Якщо в клубі буду показувати той рівень футбола, який буде подобатися головному тренеру збірної, це станеться. Якщо буду грати погано, то не поїду на чемпіонат Європи. Усе цілком зрозуміло. Усе залежить від мене, якщо наберу форму, то дорога до збірної буде відкрита.

– Для того, аби перевершити рекорд Максима Шацьких, вам залишилося забити 20 м’ячів. Це важливо для вас?

– Для мене важливо, щоб Динамо стало чемпіоном. Особисті рекорди – то другорядне, я ніколи за цими рекордами не гнався.

– Динамо набрала хорошу форму, безпрограшна серія з 10 матчів. Які шанси поборотися за чемпіонство?

– Для Динамо є лише перше місце, і ми граємо лише для того, щоб стати чемпіонами, – цитує Ярмоленка прес-служба Динамо.

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