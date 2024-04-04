Вже на 6-й хвилині Динамо вийшло уперед, коли Андрієвський більярдно пробив з лінії карного майданчика. Незабаром свою гармату розрядив і Кабаєв. Могутній удар в дев'ятку з 30 метрів – без шансів для Сапутіна. Двічі асистентом для партнерів виступив Шапаренко.

Динамо повернулось у топ-3 УПЛ – кияни розгромили Зорю, Кабаєв забив шедевральний гол, Ярмоленко віддав асист

Бущан нівелював усі спроби Зорі скоротити відставання, а от Динамо забило ще раз. Ярмоленко вийшов на заміну і за 7 хвилин підрізав подачу кутового на дальню стійку, де вже чатував Бражко – 0:3. Цікаво, що всі автори голів колись виступали за Зорю, але зараз були до неї невблаганними.