Динамо перед міжнародною паузою зустрічалось із Зорею в рамках матчу другого кола. Кияни перемогли з рахунком 2:0, однак там було декілька важливих нюансів – поле не могли вичистити від снігу, а луганці вийшли напіврезервним складом. І доволі непогано відоборонялись. Здавалося, що в основному лайн-апі вони можуть і за очки зачепитись, адже у гранда є тактичні проблеми в роботі на м'ячі.

Олександр Шовковський провів всього одну заміну після розгрому Ворскли, освіживши позицію лівого фулбека (замість Дубінчака зіграв Вівчаренко). Цікаво, що він продовжив експеримент з Бражком у ролі правого інсайда та Андрієвським на місці опорника. За відсутності Буяльського особливих варіантів і не було, але у поєдинку з Ворсклою такий трикутник працював слабенько.

Відсутність Віталія сильно позначається на просуванні м'яча. У фазі розвитку атаки команда почасти розташовувалась невигідно, хоча у порівнянні з матчем проти Ворскли відчувався прогрес. Особливо виділялись дії Шапаренка та активність Ваната. Вже на 7-й хвилині ця парочка організувала гол для Андрієвського.

Владислав накрив Чурка перед штрафним, відібравши м'яч та увірвавшись усередину. Там нападник хитнув Джордана й відпустив м'яч, але його підхопив Шапаренко – Микола у дотик скинув на лінію під удар Андрієвському. Олександр потужно пробив у правий нижній. 1:0!

На 12-й же хвилині Ванат і Андрієвський відкрились перед карним майданчиком. Вони заповнювали одну зону, що не дуже круто, але пас Бражка із опорної зони завдяки рикошету відскочив прямо на Владислава. Той одразу ж завдав удару по центру – без проблем для Сапутіна.

Втім, ще за 10 хвилин голкіперу довелося виймати м'яч із сітки вдруге. Його прошив Караваєв, який прийняв пас від Шапаренка та наважився на удар метрів з 25-ти – точно у дальню дев'ятку! Без шансів для Сапутіна.

Ще за дві хвилини Волошин міг влаштувати розгром, відкрившись під проникний пас Шапаренка та пробивши низом з правого краю штрафного. Із таким пострілом Сапутін впорався впевнено. Куди менше шансів воротар мав на 37-й хвилині, коли Дячук на дальній стійці замикав подачу з кутового – м'яч пролетів у сантиметрах від каркасу. І це був не перший випадок, коли захисники Зорі втрачали гравця на дальній при корнері.

А чим же відповідали підопічні Юрія Коваля? Фактично – нічим. Герреро розчинився, а без нього у луганців мало що виходить навіть проти аутсайдерів. До 43-ї хвилини пригадується тільки лонгшот Бутка в руки Бущану, однак потім Георгію довелося вступити у гру. Вантух виконав подачу на ближній кут воротарського, а Бугай замкнув головою під дальню стійку – кіперу Динамо довелося виконати красивий сейв!

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги Динамо. Юрій Коваль у роздягальні вирішив замінити Чурка, кинувши у бій Антюха, але цей хід нічим не допоміг. Луганці залишалися статистами на полі. Подальші заміни теж не справили впливу на гру.

Щоправда, і у Динамо моментів довгий час не виникало. Аж на 61-й хвилині фанів потішили пострілом Шапаренка з лінії півкола під дальню стійку. Сапутін парирував. Олександр Шовковський за хвилину до цього кинув у бій Ярмоленка (Волошин сів відпочивати), але наступного гострого епізоду довелося чекати аж до 67-ї хвилини.

Зате цей епізод перетворився у гол. Подача динамівців з кутового пішла на ближню стійку, звідки Ярмоленко виконав скидку вздовж воріт – Бражко ж замкнув на дальній. 0:3!

Далі пішли заміни й експерименти з боку Олександра Шовковського. Вони цілком могли призвести і до четвертого гола – на 84-й обіграш свіжих Беніто та Діалло завершився пострілом останнього з меж штрафного у каркас. На 88-й Пономаренко отримав проникну передачу від Ярмоленка й пробивав з гострого кута (Сапутін впорався), а на 90-й він же шикарно бахнув з дистанції. Стійка заступилась за Зорю!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Динамо. Кияни набрали 44 очки й обійшли СК Дніпро-1 у турнірній таблиці УПЛ, піднявшись на третю позицію. До першої-другої "біло-синім" бракує всього двох залікових балів.

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