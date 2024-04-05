Вингер Динамо Андрей Ярмоленко прокомментировал победу над Зарей (3:0), в которой он вышел на замену и успел отметиться ассистом.

– Как вы сейчас чувствуете себя – морально и физически – после возвращения к игре?

– Наверное, тренерскому штабу виднее, насколько я готов. Я тренируюсь, отдаю себя в каждой тренировке, поэтому когда тренерский штаб увидит, что я достаточно готов, тогда и поставит в основной состав. Конечно, для каждого футболиста важно играть. Через тренировки трудно набирать форму, нужна игровая практика. Но главный тренер решает, кому играть.

– На каком уровне понимание с партнерами? Да, есть результативный пас на Бражко, но также в нескольких эпизодах были у вас разговоры с Бенито ..

– Да все нормально, это футбольные моменты. Иногда есть понимание, иногда его нет.

Пушка Кабаева с 30 метров в видеообзоре матча Заря – Динамо – 0:3

– Хватает ли времени на восстановление между матчами?

– Да, вполне. Я считаю, что играть через три дня на четвертый нормально. У нас есть много игроков, тренерскому штабу есть из кого выбирать.

– Вы благодарили болельщиков за поддержку во время своего восстановления. Что чувствуете сейчас, выходя на поле?

– Чувствую поддержку (улыбается). Я благодарен им, потому что чувствовал их поддержку в течение шести месяцев восстановления, они подходили, желали скорейшего выздоровления. Буду стараться демонстрировать свои лучшие качества на футбольном поле.

– В прошлом матче Бражко отдал на вас голевой пас, сегодня – вы на него. Можно сказать, что отблагодарили?

– Пусть будет так (улыбается). Это футбол, и на поле ты не смотришь, на кого отдаешь пас. Если твой партнер находится в лучшей позиции, то отдаешь передачу. Относительно сегодняшней ситуации, то моей задачей было находиться на ближней стойке, удалось продолжить полет мяча на дальнюю стойку, и уже Бражко сделал свое дело.

– До Евро-2024 осталось чуть больше двух месяцев. Как оцениваете свои шансы попасть в заявку сборной на турнир?

– Если в клубе буду показывать тот уровень футбола, который будет нравиться главному тренеру сборной, это произойдет. Если буду играть плохо, то не поеду на чемпионат Европы. Все вполне понятно. Все зависит от меня, если наберу форму, то дорога в сборную будет открыта.

– Для того, чтобы превзойти рекорд Максима Шацких, вам осталось забить 20 мячей. Это важно для вас?

– Для меня важно, чтобы Динамо стало чемпионом. Личные рекорды – то второстепенное, я никогда за этими рекордами не гнался.

– Динамо набрало хорошую форму, беспроигрышная серия из 10 матчей. Какие шансы побороться за чемпионство?

– Для Динамо есть только первое место, и мы играем лишь для того, чтобы стать чемпионами, – цитирует Ярмоленко пресс-служба Динамо.

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