"Якщо Азар хоче піти, йому варто це зробити", – Саррі прокоментував майбутнє бельгійця

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі сподівається, що Еден Азар залишиться в команді.

"Ситуація з Азаром відрізняється від ситуації навколо Хадсона-Одоя. Едену 28 років. Якщо він хоче піти, думаю, йому варто це зробити.

Звичайно, я сподіваюся на протилежний результат. Я сподіваюся, що він хоче залишитися з нами і прогресувати. У нього є потенціал, щоб стати найкращим гравцем Європи прямо зараз.

Азар потрапив у фокус Реала після невдачі з Еріксеном

Іноді він задоволений, іноді – менше. Але моя робота – допомагати йому прогресувати і ставити туди, де він зможе показувати найкращу гру. Іноді я повинен щось говорити журналістам з цього приводу.

Це моя робота, це нормально. Але його останньою грою я був задоволений", – цитує Саррі Four Four Two.

Лестер знову чемпіон, конспекти Венгера, Саррі продовжує сумну традицію Моурінью – як клуби АПЛ довіряють молоді