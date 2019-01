"Если Азар хочет уйти, ему следует это сделать", – Сарри прокомментировал будущее бельгийца

Главный тренер Челси Маурицио Сарри надеется, что Эден Азар останется в команде.

"Ситуация с Азаром отличается от ситуации вокруг Хадсона-Одоя. Эдену 28 лет. Если он хочет уйти, думаю, ему стоит это сделать.

Конечно, я надеюсь на противоположный результат. Я надеюсь, что он хочет остаться с нами и прогрессировать. У него есть потенциал, чтобы стать лучшим игроком Европы прямо сейчас.

Азар попал в фокус Реала после неудачи с Эриксеном

Иногда он доволен, иногда – меньше. Но моя работа – помогать ему прогрессировать и ставить туда, где он сможет показывать лучшую игру. Иногда я должен что-то говорить журналистам по этому поводу.

Это моя работа, это нормально. Но его последней игрой я был доволен", – цитирует Сарри Four Four Two.

Лестер снова чемпион, конспекты Венгера, Сарри продолжает традицию Моуринью – как клубы АПЛ доверяют молодежи