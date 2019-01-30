toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

"Если Азар хочет уйти, ему следует это сделать", – Сарри прокомментировал будущее бельгийца

30 января 19:48 169 Читати українською
"Если Азар хочет уйти, ему следует это сделать", – Сарри прокомментировал будущее бельгийца
Сарри и Азар / Соцсети

Главный тренер Челси Маурицио Сарри надеется, что Эден Азар останется в команде.

"Ситуация с Азаром отличается от ситуации вокруг Хадсона-Одоя. Эдену 28 лет. Если он хочет уйти, думаю, ему стоит это сделать.

Конечно, я надеюсь на противоположный результат. Я надеюсь, что он хочет остаться с нами и прогрессировать. У него есть потенциал, чтобы стать лучшим игроком Европы прямо сейчас.

Азар попал в фокус Реала после неудачи с Эриксеном

Иногда он доволен, иногда – меньше. Но моя работа – помогать ему прогрессировать и ставить туда, где он сможет показывать лучшую игру. Иногда я должен что-то говорить журналистам по этому поводу.

Это моя работа, это нормально. Но его последней игрой я был доволен", – цитирует Сарри Four Four Two.

Лестер снова чемпион, конспекты Венгера, Сарри продолжает традицию Моуринью – как клубы АПЛ доверяют молодежи

Теги
Маурицио Сарри Маурицио Сарри Челси Челси Англия Трансферы Челси Эден Азар Эден Азар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
57
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук