Лестер знову чемпіон, конспекти Венгера, Саррі продовжує сумну традицію Моурінью – як клуби АПЛ довіряють молоді

На Туманному Альбіоні опублікували рейтинг із іронічною назвою "Дайте дітям шанс". Його основа – ігровий час для молоді, які виділяють клуби англійської Прем'єр-ліги.

У нинішній жорстокій епосі, коли результат має першість над якістю та красою гри, довіра до молодих талантів є відвертою рідкістю. У найбагатшому чемпіонаті планети – англійській Прем'єр-лізі – команди по-різному використовують молодь. Тенденції сезону 2018/19 звели аналітики BBC Sport.

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Лестер знову на вершині

Клод Пюель може бути фаворитом букмекерів на звільнення серед усіх тренерів АПЛ, але насправді керманич Лестера заслуговує на поблажливість, враховуючи його неймовірну довіру талантам клубу.

Француз, у порівнянні з колегами, виділив найбільше хвилин молодим гравцям. Загалом Пюель надав 8373 хвилини для восьми виконавців "лисиць", яким 22 роки та менше. Це майже вдвічі більше, ніж у найближчого переслідувача. Зокрема, в основній обоймі клубу (взяли участь у понад 50 % ігор) перебувають Оніньє Ндіді (22 роки), Бен Чілвел (22), Демарай Грей (22), Джеймс Медісон (22) і Келечі Іхеаначо (22).

Меддісон в обіймах Чілвела

Арсен Венгер влітку пішов із Арсенала, але, схоже, його принципи досі живуть на Емірейтс. "Каноніри" – другі в рейтингу з показником 4467 хвилин для молоді. Основними тут можна вважати Маттео Гандузі (19 років), Лукаса Торрейру та Алекса Івобі (по 22).

Третім у списку йде Евертон Марку Сілви. За "ірисок" молодь у цьогорічній першості провела 4455 хвилин. Основний внесок тут від 21-річного лідера клубу Рішарлісона, а також його ровесника Адемоли Лукмана.

Замикають топ-5 лондонські клуби – Вест Хем (4134 хвилини) і Тоттенхем (4083). У команді українця Андрія Ярмоленка регулярно грають Ісса Діоп (22 роки), Грейді Діангана (20), Деклан Райс (20). Натомість команду Почеттіно традиційно вважають багатою на молоді таланти. Однак, на ділі грають часто лише двоє – Деле Аллі та Гаррі Вінкс (обом по 22). Половину матчів чемпіонату за "шпор" провів також їхній одноліток Давінсон Санчес.

Аллі та Вінкс на тренуванні

Лідерство Лестера не видаватиметься таким феноменальним, якщо врахувати те, що Ндіді та Чілвел пропустили лише по одному матчу й фактично є недоторканими в команді Пюеля. У топі молодих гравців, які зіграли найбільше, дует "лисиць" доповнюють Арон Ван-Біссака з Крістал Пелас (1965 хвилин – усі матчі без замін), вже згаданий Діоп (1890) і хавбек Хаддерсфілда Філіп Білінг (1842).

Кардіфф поставив усе на досвід

На відміну від "молодіжного складу" на Кінг Пауер у нинішньому сезоні, Кардіфф тримається консервативно й не дав зіграти ані хвилини гравцям у віці 22 та менше. Наймолодшим серед тих, хто виходив у складі валлійців цьогоріч, є майже 24-річний Джош Мерфі. Менеджер Ніл Уорнок яскраво натякає, що досвід дасть більше шансів його команді вберегтися від вильоту. Щоправда, зараз Кардіфф відстає від рятівної позиції на три очки...

Ніл Уорнок

Як і Уорнок, керманич Челсі Мауріціо Саррі надає перевагу старшим гравцям. Лише двоє молодих з'являлися на полі в сезоні 2018/19 (Каллум Хадсон-Одой і Андреас Крістенсен) і зіграли разом "аж" 151 хвилину.

Третім із кінця йде Уотфорд, який виділив 296 хвилин для Домінгоса Квіни та Бена Вілмота. Бернлі (440 хвилин на всіх) і Брайтон (863) доповнюють топ-5 гірших.

Помірні гранди

Дует лідерів – Ліверпуль і Манчестер Сіті, а також Манчестер Юнайтед теж не назвеш оазою для молоді. Для прикладу, всі 2553 "молодих" хвилини мерсисайдців поділили два гравці – Трент Александер-Арнольд (20 років) і Джо Гомес (21).

А от єдиним молодим гравцем, який стабільно грає під керівництвом Хосепа Гвардіоли, є Габріел Жезус. Бразильський форвард провів на полі 780 хвилин. Не кращі справи і в МЮ: левова частка хвилин молоді припадає на Маркуса Решфорда (1355 із 2009). А від решти серйозних очікувань раніше не мав Моурінью, а тепер і Уле Гуннар Сульшер.

Зведена таблиця АПЛ за кількістю хвилин, відведених гравцям у віці 22 та менше років (після 23-х турів сезону 2018/19):

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