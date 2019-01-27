Азар потрапив у фокус Реала після невдачі з Еріксеном

Мадридський Реал готується попрощатися з Марсело та Лукою Модрічем, а новий призов "галактікос" збирається будувати навколо лідера лондонського Челсі Едена Азара.

У той час, поки гравці мадридського Реала зосередилися на здобутті трофеїв цього сезону – Кубок Іспанії та Ліга чемпіонів усе ще в зоні досяжності – боси клуби зайняті підготовкою до майбутнього, не в останню чергу, через нестабільність результатів кампанії 2018/19. "Вершковим" потрібні гучні підписання, стверджує AS.

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Серед гравців, які зіграли ключову роль у завоюванні трофеїв упродовж останніх років, є ті, чиє майбутнє в Мадриді залишається туманним. Наприклад, Марсело та Лука Модріч. Лівий оборонець і півзахисник викликають інтерес грандів італійської Серії А – Ювентуса та міланського Інтера, тому цій парі потрібно знайти високоякісну заміну, якщо по завершенні сезону вони все ж покинуть Бернабеу.

Мадрид хоче, щоб Азар став наріжним камнем нової команди

Однак, окрім цих побоювань, увага керівництва Реала зосереджена на тому, щоб наступного літа заманити до Іспанії лідера Челсі Едена Азара. Саме навколо бельгійського збірника володарі кубка ЛЧ хочуть перебудувати команду. Нині 28-річний Азар перебуває на ігровому піку та став головною запорукою успіху збірної Бельгії на Мундіалі в Росії, де "червоні дияволи" дісталися до півфіналу.

Контракт Азара з Челсі завершує дію у червні 2020 року й досі представники "синіх" не вмовили його продовжити кар'єру в АПЛ. Спеціалізований ресурс Transfermarkt.com оцінює гравця в 150 млн євро, але, враховуючи, що влітку до кінця дії угоди залишиться рік, Мадрид не хоче витрачати більше 100 млн.

Азар "просить" Еріксена посунутися

Гонитва за Еріксеном завершена

Азар тепер – трансферна ціль номер один "вершкових" після згортання інтересу до хавбека Тоттенхема Крістіана Еріксена. Як і в Азара, контракт данця завершується в 2020-му, але в Мадриді вирішили покинути ідею з підписанням Еріксена. Причина проста – Реал не хоче трансферної війни зі "шпорами", оскільки вважає лондонський клуб дружнім до себе після успішних ділових угод з купівлі Модріча та Гарета Бейла в минулому.

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