Який нападник збірної України найкраще реалізує моменти – несподівані лідери сезону 2018/19

Збірна України вже в березні зіграє перші матчі відбору до Євро-2020 проти Португалії та Люксембургу. Саме час дізнаватись, як там справи в наших форвардів.

Ви, мабуть, стали забувати про нього, але останнім часом Артем Кравець почав забивати голи і в чемпіонаті Туреччини – не лише в Кубку. До лютого екс-форвард київського Динамо отримував доволі мало шансів на гру в Суперлізі і взагалі не забивав у сезоні 2018/19. Однак за останній місяць зими і початок весни 29-річний українець провів 5 матчів у стартовому складі свого Кайсеріспора, забивши 3 голи. Причому всі – ефектними ударами головою.

Артем Кравець – про матч з Бешикташем: У нас вкрали третій гол, який був чистим

Як інформує Команда №1, Артем став найкращим центрфорвардом серед претендентів на збірну України, якщо рахувати відсоток реалізації гольових моментів – солідні 33%. Такий же пристойний відсоток донедавна демонстрував Роман Зозуля, але останнім часом екс-нападник Динамо і Дніпра дещо забуксував, як і його клуб Альбасете, який вибув з дуету лідерів іспанської Сегунди (в сeредньому забиває гол кожні 279 хвилин). Кравець же в матчі проти Бешикташа забив з єдиного свого удару по воротах!

Artem Kravets Gol Kayserispor pic.twitter.com/2ZvHRj89jI — Süper Lig Brasil (@TFFSuperLigBR) 4 березня 2019 р.

Простежується й інший характерний момент. Гравець з досвідом виступів у топ-чемпіонатах Німеччини (Штутгарт) та Іспанії (Гранада) забиває командам, які стоять вище і борються за єврокубки (Малатьяспор і Бешикташ), і просто клубу з гучним ім'ям (Фенербахче, який зараз ближче до зони вильоту, ніж верхньої половини). При цьому в матчах проти сильніших суперників його команда володіє м'ячем не більше 41% часу. Лише проти Фенера було 54%. Непоганий такий варіант на ігри проти фаворитів, де збірна України змушена буде відмовитись від контролю?

Також відзначимо, що Кравець в усіх цих 3-х випадках забивав з другого поверху – просто кілер якийсь, принаймні для турецьких команд. З його 10 голів за Кайсеріспор 6 прийшли після ударів головою, ще 3 – правою ногою. Команда Артема не програє вже 10 матчів у чемпіонаті Туреччинни, вигравши за цей період половину ігор і підібравшись на 4-очкову відстань до зони Ліги Європи.

Цікавий момент. На офіційному сайті Федерації футболу України у складі національної збірної, звідки нещодавно зник Ракицький, зазначено лише 4-х нападників, один з яких Мар'ян Швед – усе ж не зовсім центрфорвард. Серед інших двоє представляють клуби УПЛ, а лише 1 є легіонером – це Роман Яремчук. Форвард бельгійського Гента останнім часом був фаворитом головного тренера Андрія Шевченка на позицію дев'ятки. Коли здоров'я дозволяло, екс-динамівець завжди виходив в основі.

У 2019-му році він провів 8 матчів і забив лише 1 гол у Кубку. Яремчук не забиває в чемпіонаті Бельгії з 3-го листопада. Роман з приходом нового наставника частенько став грати не в центрі атаки, а на лівому краю. В останніх матчах експеримент припинився, але результативність не покращилась. Якщо рахувати лише ігри чемпіонатів, то в середньому на гол форвард Гента витрачає ледь не вдвічі більше за Кравця: 382 хвилини проти 203.

Що ж до інших кандидатів на місце центрального нападника у збірній, яких викликав Шевченко останнім часом, то 22-річний форвард Маріуполя Андрій Борячук востаннє забивав з гри 20-го жовтня. У середньому витрачає на гол 223 хвилини, а нещодавно відзначився з пенальті в матчі УПЛ проти Олімпіка. Владислав Кулач перейшов до лав Олександрії взимку, але поки що не зіграв жодної хвилини через пошкодження. У складі Ворскли витрачав на 1 забитий м'яч 285 хвилин. Свій останній гольовий удар виконав 28-го жовтня у ворота того ж Олімпіка.

Статистика Шведа найбільш оптимістична у плані затраченого часу на взяття воріт: 11 голів за 19 матчів (6 – з жовтня по лютий), що дає забитий м'яч кожні 133 хвилини. Однак з лідером Карпат ситуація не зовсім проста – його часто використовують на правому фланзі атаки, звідки нерідко й приходять результативні удари.

Повний календар матчів збірної України в 2019 році