toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
НАПОЛІ - ЮВЕНТУС КАРПАТИ - ЛЬВІВ ЕВЕРТОН - ЛІВЕРПУЛЬ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АЯКС

ФФУ опублікувала календар матчів збірної України в 2019 році

15:56 331 Читать на русском
ФФУ опублікувала календар матчів збірної України в 2019 році
Андрій Шевченко та Олександр Зінченко / ФФУ

ФФУ опублікувала повний розклад матчів збірної України в 2019 році.

ФФУ у своєму Facebook опублікувала повний розклад матчів збірної України у цьому календарному році.

Шевченко: В Україні національна збірна популярніша за будь-який клуб – це мотивує нас

22 березня: Португалія – Україна 21:45

25 березня: Люксембург – Україна 21:45

7 червня: Україна – Сербія 21:45

10 червня: Україна – Люксембург 21:45

7 вересня: Литва – Україна 19:00

10 вересня: товариський матч, суперник уточнюється

11 жовтня: Україна – Литва 21:45

14 жовтня: Україна – Португалія 21:45

14 листопада: Україна – Естонія

17 листопада: Сербія – Україна 16:00

Теги
Євро-2020 Збірна України Україна Україна ФФУ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
45
хв
Леганес
22:00
Леванте
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук