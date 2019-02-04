ФФУ прибрала Ракицького зі списку гравців національної збірної

Новоспечений захисник Зеніта Ярослав Ракицький зник з переліку футболістів збірної України.

Профіль Ярослав Ракицького зник зі складу збірної України на офіційному сайті Федерації футболу України. Серед захисників "синьо-жовтих" гравець Зеніта відсутній. А у профілі Ракицького на сайті він зазначений футболістом Шахтаря.

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До слова, у інформаційно-статистичній базі ФФУ Ярослав присутній.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький став гравцем Зеніта та підписав контракт на 3,5 року. За неофіційною інформацією, трансфер центрбека обійшовся Зеніту у 15 мільйонів євро – 10 отримав Шахтар, а також 5 сам Ярослав. Крім того, зарплатня українця у пітерському клубі складає 2,5 мільйони євро на рік.

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