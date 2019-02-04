toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - БОТЕВ МАНЧЕСТЕР СІТІ - АРСЕНАЛ РОМА - МІЛАН

ФФУ прибрала Ракицького зі списку гравців національної збірної

14:33 91 Читать на русском
ФФУ прибрала Ракицького зі списку гравців національної збірної
Ярослав Ракицький / О. Осипов

Новоспечений захисник Зеніта Ярослав Ракицький зник з переліку футболістів збірної України.

Профіль Ярослав Ракицького зник зі складу збірної України на офіційному сайті Федерації футболу України. Серед захисників "синьо-жовтих" гравець Зеніта відсутній. А у профілі Ракицького на сайті він зазначений футболістом Шахтаря.

Уткін: Ракицький привідкрив "скриньку Бандери", це гравець широких поглядів – я бачив у нього вдома золотий унітаз

До слова, у інформаційно-статистичній базі ФФУ Ярослав присутній.

Нагадаємо, Ярослав Ракицький став гравцем Зеніта та підписав контракт на 3,5 року. За неофіційною інформацією, трансфер центрбека обійшовся Зеніту у 15 мільйонів євро – 10 отримав Шахтар, а також 5 сам Ярослав. Крім того, зарплатня українця у пітерському клубі складає 2,5 мільйони євро на рік.

"Чемпіонат України загнувся, а Ракицький вже не буде на батьківщині своїм": російські ЗМІ – про резонансний трансфер

Теги
Українці за кордоном Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт ФФУ Збірна України Трансфери Зеніта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
17
хв
Фрозіноне
20:00
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук