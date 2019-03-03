Артем Кравець – про матч з Бешикташем: У нас вкрали третій гол, який був чистим

Нападник Кайсеріспора Артем Кравець поскаржився на те, що у його команди відібрали перемогу.

"Дуже прикро втратити перемогу на останніх хвилинах, але ще образливіше що у нас вкрали 3-ий гол, який був чистим! Спасибі всім уболівальникам за підтримку", – написав Кравець на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, у 24 турі чемпіонату Туреччини Кайсперіспор Кравця зіграв внічию з Бешикташем (2:2), а український нападник забив один з голів своєї команди.

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Після цього матчу команда Кравця та Кучера посідає 7 місце у турнірній таблиці турецької Суперліги та має в активі 32 очки.