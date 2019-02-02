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Кравець забив дебютний у сезоні Суперліги гол за Кайсеріспор – у ворота одного з лідерів

13:14 1210 Читать на русском
Кравець забив дебютний у сезоні Суперліги гол за Кайсеріспор – у ворота одного з лідерів
Артем Кравець відзначився голом за Кайсеріспор у чемпіонаті Туреччини

Форвард Кайсеріспора Артем Кравець відкрив рахунок у матчі турецької Суперліги проти Єні Малатьяспора. Гравець збірної України відзначився дебютним взяттям воріт у чемпіонаті Туреччини 2018/19.

Кравець вийшов у стартовому складі. Колишній нападник київського Динамо на 14-й хвилині відкрив рахунок у виїзному матчі проти Єні Малатьяспора, який посідає 3-є місце. Згодом претендент на Лігу чемпіонів зрівняв рахунок. Відзначимо, що інший український гравець Кайсеріспора, 36-річний екс-захисник Шахтаря Олександр Кучер почав гру в запасі.

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Для 29-річного нападника це дебютний гол у Суперлізі 2018/19. Натомість Кравець тричі забивав у 4-х матчах Кубка Туреччини. Відзначимо, що український форвард у матчах чемпіонату переважно виходить на заміну, а його клуб на 4 очки випереджає Різеспор Морозюка, який іде в зоні вильоту.

Загалом у складі Кайсеріспора Артем провів 26 ігор, в яких 8 разів відзначився голами. За національну збірну України екс-динамівець провів 23 матчі, забив 9 м'ячів.

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Дивіться відео гола Артема Кравця у матчі Єні Малатьяспор – Кайсеріспор

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