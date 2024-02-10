Дуель українців вийшла повноцінною – Мічел вирішив ризикнути

Матч Реал – Жирона став ледь не головною подією тижня. Не тільки в Іспанії, а й в Україні, адже відразу троє футболістів нашої національної збірної мали шанс зіграти у поєдинку лідерів Ла Ліги. У підсумку, саме так і сталося. Андрій Лунін з'явився у стартовому складі Реала, знову вигравши конкуренцію в Кепи. Віктор Циганков з Артемом Довбиком потрапили в основу Жирони. Форвард, який є найкращим бомбардиром своєї команди в сезоні (14 голів), пропустив останній поєдинок проти Реала Сосьєдад, але на Сантьяго Бернабеу таки вийшов з перших хвилин.

Довбик і Циганков проти Луніна у матчі Реал – Жирона: онлайн-трансляція поєдинку лідерів Ла Ліги

На момент початку гри Реал очолював турнірну таблицю Ла Ліги з 58-ма очками. Жирона мала на 2 бали менше, але у гості до лідера приїхала з серйозними кадровими труднощами. Головний тренер каталонців Мічел не міг перебувати в технічній зоні через вилучення в попередньому матчі. У тій же грі з Сосьєдадом жовті картки отримали і Еррера з Бліндом, для яких це були п'яті попередження в сезоні – як наслідок, дискваліфікація. Попри кадрові проблеми, Мічел вирішив ризикнути, виставивши доволі атакувальний склад на дуель з лідером чемпіонату.

Вибір тренера Жирони мав певний сенс, адже свої проблеми були й у Реала. Карло Анчелотті втратив усіх основних центрбеків – до Мілітао і Алаби, які давно в лазареті, приєдналися Рюдігер та Начо. Наставник "вершкових" вирішив проблему прогнозовано. Дует центральних оборонців сформували Чуамені та Карвахаль, а справа у захисті вийшов Лукас Васкес. На щастя Реала, відновився хоча б Вінісіус, який пропустив дербі з Атлетіко через пошкодження.

Шедевр Вінісіуса та ідеальний старт Реала

Вже на 2-й хвилині Андрій Лунін віддав не надто вдалий пас на Чуамені – француз не зумів обробити м'яч, який залишив межі поля. Реал витримав коротку паузу, після якої відповів голом, реалізувавши перший же момент. На 6-й хвилині Вінісіус завдав божевільного удару з-за меж штрафного – м'яч від стійки влетів у дальній кут. 1:0 – шалена гармата бразильця ознаменувала розкішний старт для мадридців.

Жирона тут же відповіла ударом Довбика, який заблокував Карвахаль. Невдовзі Артем класно вступив у відбір проти Крооса біля чужого штрафного – перестарався бомбардир Жирони, арбітр зафіксував фол. Нарешті нагадав про себе і Циганков. Віктор класно розігнав атаку Жирони, віддавши наліво на Савіо. Простріл бразильця на Довбика був дуже невдалим.

Камавінга впав на межі штрафного в боротьбі з Хуанпе і просив пенальті. Даремно. Зате отримав штрафний з вбивчої позиції, який виконав Вальверде. Гассаніга без проблем забрав м'яч – перший сейв у матчі на дві команди. Якщо у дебюті гри Жирона бодай якось намагалася огризатися, то далі на полі (до перерви) фактично була лише одна команда.

Ще одна магія Вінісіуса – слабкий тайм від Жирони, Беллінгем обходить Довбика

У другій половині тайму Реал помітно притиснув, а на 35-й хвилині подвоїв перевагу. Вінісіус до забитого м'яча додав і ефектний асист, розкішно вирізавши на хід Беллінгему. Джуд обіграв Гассанігу і з гострого кута вразив порожні ворота. 2:0 – 15-й гол Беллінгема в чемпіонаті Іспанії. Хавбек збірної Англії знову став одноосібним лідером бомбардирських перегонів – у Артема Довбика і Борхи Майораля з Хетафе залишилося по 14 м'ячів.

Цей гол помітно знітив Жирону, яка до кінця тайму так і не створила якоїсь гостроти біля воріт Луніна. Єдиний раз, коли українець забрав м'яч після удару в площину, трапився після перехоплення Беллінгема. Сейвом це аж ніяк не назвеш. Жодного реального моменту Жирона так і не створила, відігравши дуже блідий тайм. Серед бодай якихось атак – простріл Циганкова на Довбика, який перервав Чуамені, дуже невдалий навіс Віктора зі штрафного. І вже в доданий час Довбик і Алейш вибігли у контратаку 2 в 2, але Артем віддав невдалий пас. Оце й усе.

Явна перевага Реала в першому таймі, хоч вражаючий гол Вінісіуса і був, по суті, випадковим (xG склав менше 0,03). Навіть експериментальний центр захисту Мадрида впорався з Артемом Довбиком. Українця практично ізолювали від партнерів – за весь тайм дев'ятка Жирони тільки 6 разів отримав м'яч і віддав 4 передачі. Красномовні цифри.

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Другий тайм Жирона розпочала агресивніше. З'явилася робота у Луніна. Спершу український воротар перервав гострий простріл Гутьєрреса. Довбик був готовий замикати. Невдовзі кіпер Реала надійно зіграв на виході, вибивши м'яч після подачі кутового. На куражі Андрій ще й прибіг підтримати Беллінгема, який отримав пошкодження після болісного удару по ногах.

Джуд, отримавши медичну допомогу, повернувся на поле. Повернувся, щоб забити. Але гол повністю зробив Вінісіус. Бразилець технічно обіграв Коуту (Циганков не встиг підстрахувати партнера), увійшов у штрафний і пробив у дальній кут. Гассаніга відбив, але просто на Беллінгема, який оформив дубль. 3:0 – "вершкові" зняли всі питання.

Після цього Джуд встиг ще раз отримати по ногах, Анчелотті не витримав і таки зняв лідера від гріха подалі. Вже у вівторок, 13 лютого, Реал зіграє перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг. Участь Беллінгема у цьому поєдинку тепер під питанням.

Втім, відхід лідера не завадив Реалу забити ще раз. І знову, як у попередніх трьох м'ячах, вагома роль належить Вінісіусу. Сімка мадридців відібрав м'яч у Коуту, круглий опинився в Родріго, який пробіг метрів 40 і поклав у дальній кут. 4:0 – це була крапка.

На 70-й хвилині Довбик і Циганков залишили поле. Останньою дією Віктора був потужний удар у голову Карвахалю. Капітан Реала опинився в нокдауні, але продовжив гру. Жирона ще й втратила Яна Коуту на наступний матч проти Атлетіка в Більбао – захисник отримав 5-ту жовту в сезоні та змушений відбути дискваліфікацію.

Анчелотті настільки повірив у перемогу, що дозволив дебютувати на Сантьяго Бернабеу 18-річному Арді Гюлеру. Досі турок виходив лише у двох виїзних матчах. На 90-й хвилині Гюлер ще й заробив пенальті (знову провалився Ян Коуту), який не реалізував Хоселу. Стійка. Нещодавно лунала інформація про інтерес Реала до Коуту. Якщо це дійсно так, то вразити мадридців захисник Жирони не зумів, провівши жахливий матч. Недарма він залишав поле в сльозах – Коуту втішали як партнери, так і суперники.

Перед матчем Мічел заявляв, що боротися з Реалом за чемпіонство Жирона не готова, а головна мета команди – фініш у єврокубковій зоні. Якщо тренер каталонців і лукавив, то його слова виявилися пророчими. 7:0 у двох матчах сезону – ця Жирона цьому Реалу дійсно не рівня. Команда Карло Анчелотті відірвалася від переслідувачів на 5 очок і зробила заявку на чемпіонство. Єдиний негатив у розгромі каталонців – травма Беллінгема.

Безпрограшна серія Жирони в Ла Лізі обірвалася на позначці в 15 матчів. Востаннє підопічні Мічела поступалися в чемпіонаті ще 30 вересня – якраз у тому домашньому поєдинку з Реалом.

Андрій Лунін з оцінкою 6,8 від Sofa Score став другим найгіршим гравцем у Реала (нижче зі стартового складу оцінили лише Менді). Щоправда, і роботи як такої в українського воротаря майже не було. Нуль сейвів, один перехоплений навіс і 4 невдалі передачі з 29-ти (точність 86%). "Лунін зіграв добре", – практично напевне скаже після гри Карло Анчелотті.

Довбика з Циганковим оцінили 6,5 та 6,6 відповідно. Це одні з найвищих балів у складі Жирони. Якщо доречно взагалі так говорити після абсолютно провального матчу для всієї команди. Гра, якої так чекали фанати каталонців, стала для них жахіттям.

Доробок Довбика – 10 дотиків до м'яча (для порівняння – у Луніна їх 34), 1 заблокований удар, 1 вдала спроба дриблінгу і 1 неточна передача. Добре, що хоч рецидиву травми вдалося оминути, враховуючи форсування відновлення українця на цю гру. В активі Циганкова 90% точності пасів (18 з 20-ти), три перехоплення, один ключовий пас і один заблокований удар (той самий момент з нокдауном Карвахаля).

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