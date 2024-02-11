Каталонці програли 0:4 і відпустили мадридців на 5 очок у боротьбі за чемпіонство. Одним з антигероїв зустрічі став правий захисник Жирони Ян Коуту, який загалом проводить чудовий сезон. Втім, цього разу бразилець провалився – "привіз" 2 голи і пенальті, який Реал не реалізував.

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Після фінального свистка 21-річний Коуту від розпачу не зміг стримати сліз. Слід віддати належне гравцям Реала. Вони підходили до суперника, намагаючись заспокоїти.

19 лютого Жирона має шанс реабілітуватися – непростий виїзд до Атлетіка, який претендує на зону Ліги чемпіонів.

Love this team. Respect to yan couto ??? pic.twitter.com/EgZk4xBH8z — Willie?RM (@williewiliam) February 11, 2024

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