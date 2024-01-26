Син володаря "Золотого м'яча-2001" Джеймс Оуен страждає на синдром Штаргардта. Люди з цією хворобою стають "клінічно сліпими", лікування досі не знайдене. Оуен-молодший дізнався діагноз у 8 років, зараз йому 18. Разом із зірковим батьком вони побували в ефірі talkSPORT, аби привернути увагу громадськості до цього захворювання. Синдром Штаргардта насправді дуже поширений – статистично від нього страждає одна людина на кожні 10 тисяч населення.

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"Якби я міг, я віддав би йому свої очі. Як будь-якому батькові, мені хотілося б мати можливість усунути всі проблеми. Спочатку я дивився в основному на негативні аспекти, тепер ми концентруємося на картах, які доля здала йому, щоб він міг використати їх якомога краще. Ми продовжуємо жити та отримувати масу задоволення. Мені є чим пишатися, тому що він став чудовим хлопчиком.

Коли мене запитують, чи він добре грає у футбол, я відповідаю, що він ненавидить м'яч. За ці роки я знайшов десятки виправдань, щоб не торкатися цієї теми, і це здається мені нудним. Щовечора ми лягаємо спати, молячись, щоб терапія буде відкрита, але я волію зосереджуватися на позитивних аспектах, наприклад, коли мені доводиться працювати для нього таксистом, і я радий цьому. Це тримає нас поряд", – зауважив Майкл Оуен.

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