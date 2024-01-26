Сын обладателя "Золотого мяча-2001" Джеймс Оуэн страдает синдромом Штаргардта. Люди с этой болезнью становятся "клинически слепыми", лечение до сих пор не найдено. Оуэн-младший узнал диагноз в 8 лет, сейчас ему 18. Вместе со звездным отцом они побывали в эфире talkSPORT, чтобы привлечь внимание общественности к этому заболеванию Синдром Штаргардта действительно очень распространен – статистически от него страдает один человек на каждые 10 тысяч населения.

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"Если бы я мог, я бы отдал ему свои глаза. Как любому отцу, мне хотелось бы иметь возможность устранить все проблемы. Сначала я смотрел в основном на негативные аспекты, теперь мы концентрируемся на картах, которые судьба сдала ему, чтобы он мог использовать их лучше. Мы продолжаем жить и получать массу удовольствия, мне есть чем гордиться, потому что он стал отличным мальчиком.

Когда меня спрашивают, хорошо ли он играет в футбол, я отвечаю, что он ненавидит мяч. За эти годы я нашел десятки оправданий, чтобы не затрагивать эту тему, и это кажется мне скучным. Каждый вечер мы ложимся спать, молясь, чтобы терапия была открыта, но я предпочитаю сосредотачиваться на положительных аспектах, например, когда мне приходится работать для него таксистом, и я рад этому. Это держит нас рядом", – заметил Майкл Оуэн.

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