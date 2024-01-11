Зірковий тренер, який хотів очолити Динамо, зізнався про страшну хворобу: "Мені залишився рік або менше"
Іменитий фахівець Свен-Йоран Еріксон відверто розповів про своє здоров'я.
В інтерв'ю шведському радіо P1 колишній тренер збірної Англії (2001-2006) розповів, що протягом року хворів на рак.
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"Всі розуміють, що я хворий. Усі здогадуються, що це рак, і це дійсно так. Але я повинен боротися, скільки можу", – цитує Еріксона L'Équipe.
Коли 75-річного фахівця запитали, який прогноз лікарів, він сказав, що у нього "можливо, у кращому випадку рік, у гіршому – трохи менше, а в найкращому – навіть більше".
Свен-Йоран Еріксон тривалий час очолював збірну Англії, з якою доходив до чвертьфіналів чемпіонату світу 2002 та 2006 років і Євро-2004. З Лаціо фахівець здобував Кубок володарів кубків 1999 року та титул чемпіона Італії у 2000 році.
Нагадаємо, що шведський наставник у 2019 році був зацікавлений в роботі з київським Динамо.
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