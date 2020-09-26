"Перш за все, я незадоволений результатом, поразкою з таким рахунком. Але задоволений тим, як грали хлопці, віддавалися на полі, терпіли та старалися виконувати те, чого я просив від них. Вилучення на 15-й хвилині зламало весь наш план на гру. Нам було важко, але ми терпіли, нічого не могли зробити й приймаємо цей результат, як він є.

Чи шкодую, що погодився перенести матч у Київ? У жодному разі, тому що, ухвалюючи це рішення, я керувався тими думками, що для іміджу України нашу країну мають представляти два клуби в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Це для мене головне. Справді, ми могли ганяти динамівців по країні, тим паче вони втомлені після гри з Гентом, але я пішов на такий крок не тому, що хтось подзвонив мені, а через суто людське бажання допомогти команді краще підготуватися до важливої гри в Лізі чемпіонів.

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Для нашої команди, навпаки, це навіть краще, оскільки у нас багато молодих гравців, які не виступали на рівні Прем’єр-ліги. І для них приїзд до Києва та матч на легендарному стадіоні, де грали легендарні футболісти, піде лише на користь. Грою своєї команди я задоволений, результатом – ні. Залишившись у меншості на 15-й хвилині, шансів практично не було. Якби ми грали в рівних складах, то можна було б на щось розраховувати. А так вилучення повністю зламало гру. Наші футболісти втомлювалися, Динамо – нагнітало, але діями своїх підопічних загалом я задоволений", – цитує Кобіна офіційний сайт Динамо.

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