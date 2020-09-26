"Прежде всего, я недоволен результатом, поражением с таким счетом. Но доволен тем, как играли ребята, отдавались на поле, терпели и старались выполнять то, чего я просил от них. Удаление на 15-й минуте сломало весь наш план на игру. Нам было трудно, но мы терпели, ничего не могли сделать и принимаем этот результат, как он есть.

Жалею ли, что согласился перенести матч в Киев? Ни в коем случае, потому что, принимая это решение, я руководствовался теми мыслями, что для имиджа Украины нашу страну должны представлять два клуба в групповом турнире Лиги чемпионов. Это для меня главное. Действительно, мы могли гонять динамовцев по стране, тем более они уставшие после игры с Гентом, но я пошел на такой шаг не потому, что кто-то позвонил мне, а из чисто человеческого желания помочь команде лучше подготовиться к важной игре в Лиге чемпионов.

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Для нашей команды, наоборот, это даже лучше, поскольку у нас много молодых игроков, которые не выступали на уровне Премьер-лиги. И для них приезд в Киев и матч на легендарном стадионе, где играли легендарные футболисты, пойдет только на пользу. Игрой своей команды я доволен, результатом – нет. Оставшись в меньшинстве на 15-й минуте, шансов практически не было. Если бы мы играли в равных составах, то можно было бы на что-то рассчитывать. А так удаление полностью сломало игру. Наши футболисты уставали, Динамо – нагнетало, но действиями своих подопечных в целом я доволен", – цитирует Кобина официальный сайт Динамо.

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