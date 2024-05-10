Американець поточний сезон проводив, виступаючи за нідерландський клуб на правах оренди з "кулес". В угоді між ПСВ та Барселоною був пункт про викуп Сержиньйо Деста.

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Як інформує Фабріціо Романо, після завершення сезону 23-річний захисник повернеться в Барселону, оскільки клуб з Ейндховена не буде активувати опцію викупу. Нещодавно Дест отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки. Саме це вплинуло на остаточне рішення ПСВ.

У поточному сезоні Сержиньйо зігарв за нідерландців 37 матчів, в яких забив два голи та віддав сім асистів. Чинна угода Деста з Барселоною діє до 2025 року.

Нагадаємо, американський захисник пішов з "кулес", оскільки Хаві не довіряв гравцеві і не надавав достатньої кількості ігрового часу.

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