"На цей час, незалежно від того, хто прийде як тренер, ви не можете рекомендувати нікому перейти Челсі. Найперше, що потрібно зробити, це розробити якусь стратегію та скоротити склад до розумного розміру, з яким зможе працювати будь-який наставник.

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Також думаю про гравця РБ Лейпциг, в прогресі якого я брав участь. Крістофер Нкунку – для мене один з найкращих атакувальних півзахисників, які зараз доступні. І який, на мій погляд, занадто рано вирішив перейти в Челсі. Уявіть, що він приходить в клуб, який перебуває в такому стані, в якому він зараз. Такий видатний гравець. Це боляче для мене. Якби я був його радником або батьком, я б зараз дуже хвилювався", – цитує Рангніка Daily Mail.

Нагадаємо, що Нкунку підписав контракт з Челсі у грудні минулого року. В кінці сезону він приєднається до лондонського клубу. Повідомлялось, що трансфер обійшовся "синім" в 63 мільйони фунтів. Зазначимо, що до того, як Ральф Рангнік очолив Манчестер Юнайтед, він працював з французом у Лейпцигу.

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