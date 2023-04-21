Новий тренер для Мудрика – один із фаворитів остаточно відмовив Челсі, є таємничий претендент і варіант з нижчої ліги
Керівництво Челсі продовжує пошуки наставника для своєї команди.
Згідно з інформацією The Times, в короткому списку Челсі опинилося чотири імені. Раніше преса повідомляла, що лондонці почали перемовини з Юліаном Нагельсманном та Маурісіо Почеттіно. Також керівництво "синіх" високо оцінює Венсана Компані, який здобув з Бернлі путівку в АПЛ. Зазначається, що є й четвертий кандидат, ім'я якого не розголошується, але його "люблять і поважають".
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Наразі Фабріціо Романо повідомив, що Нагельсманн після кількох раундів перемовин більше не є головним кандидатом на посаду тренера. Він підтримував регулярні контакти з Челсі, але ключові моменти так і не були повністю узгоджені.
Нагадаємо, що після звільнення Поттера командою керує Френк Лемпард. Лондонці нещодавно вилетіли із Ліги чемпіонів, програвши мадридському Реалу 0:4 за сумою двох матчів. В турнірній таблиці АПЛ "сині" посідають 11 місце, маючи у своєму активі 39 балів.
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