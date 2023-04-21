Згідно з інформацією The Times, в короткому списку Челсі опинилося чотири імені. Раніше преса повідомляла, що лондонці почали перемовини з Юліаном Нагельсманном та Маурісіо Почеттіно. Також керівництво "синіх" високо оцінює Венсана Компані, який здобув з Бернлі путівку в АПЛ. Зазначається, що є й четвертий кандидат, ім'я якого не розголошується, але його "люблять і поважають".

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Наразі Фабріціо Романо повідомив, що Нагельсманн після кількох раундів перемовин більше не є головним кандидатом на посаду тренера. Він підтримував регулярні контакти з Челсі, але ключові моменти так і не були повністю узгоджені.

EXCLUSIVE: Julian Nagelsmann has now withdrawn from the race to become the new Chelsea head coach — it looks like it’s his final decision. #CFC



German coach is said to be no longer available after multiple round of talks.



Nagelsmann was top candidate for the job. pic.twitter.com/vkU5zcxISH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2023

Нагадаємо, що після звільнення Поттера командою керує Френк Лемпард. Лондонці нещодавно вилетіли із Ліги чемпіонів, програвши мадридському Реалу 0:4 за сумою двох матчів. В турнірній таблиці АПЛ "сині" посідають 11 місце, маючи у своєму активі 39 балів.

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