"В настоящее время, независимо от того, кто придет как тренер, вы не можете рекомендовать никому перейти Челси. Прежде всего, что нужно сделать, это разработать какую-то стратегию и сократить состав до разумного размера, с которым сможет работать любой наставник.

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Также думаю об игроке РБ Лейпциге, в прогрессе которого я участвовал. Кристофер Нкунку – для меня один из лучших атакующих полузащитников, которые сейчас доступны. И который, по моему мнению, слишком рано решил перейти в Челси. Представьте, что он приходит в клуб, находящийся в таком состоянии, в каком он сейчас. Такой выдающийся игрок. Это больно для меня. Будь я его советником или отцом, я бы сейчас очень волновался", – цитирует Рангника Daily Mail.

Напомним, что Нкунку подписал контракт с Челси в декабре прошлого года. В конце сезона он присоединится к лондонскому клубу. Сообщалось, что трансфер обошелся "синим" в 63 миллиона фунтов. Отметим, что прежде, чем Ральф Рангник возглавил Манчестер Юнайтед, он работал с французом в Лейпциге.

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