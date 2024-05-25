"Я не маю цього казати… Але як же погано Барселона ставиться до своїх легенд. Ймовірно, це просто погана смуга, але яка погана смуга. Куман, Мессі, зараз Хаві – як же погано.

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Я б хотів, щоб клуби ставилися до своїх легенд добре, фантастично добре. Це було б фантастично. Це спадщина зв’язку між тренерами та вболівальниками. Це багато чого стосується. Ставтесь до легенд добре", – наводить слова Кіке Санчеса Флореса BarcaBuzz.

Нагадаємо, що 24 травня стало відомо, що Хаві покине Барселону по завершенні сезону. Наступним тренером каталонців має стати Ганс-Дітер Флік.

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