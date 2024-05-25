"Як же погано Барселона ставиться до своїх легенд": тренер Севільї засмучений звільненням Хаві – згадав і про Мессі
Наставник Севільї Кіке Санчес Флорес прокоментував відставку Хаві з посади головного тренера Барселони.
"Я не маю цього казати… Але як же погано Барселона ставиться до своїх легенд. Ймовірно, це просто погана смуга, але яка погана смуга. Куман, Мессі, зараз Хаві – як же погано.
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Я б хотів, щоб клуби ставилися до своїх легенд добре, фантастично добре. Це було б фантастично. Це спадщина зв’язку між тренерами та вболівальниками. Це багато чого стосується. Ставтесь до легенд добре", – наводить слова Кіке Санчеса Флореса BarcaBuzz.
Нагадаємо, що 24 травня стало відомо, що Хаві покине Барселону по завершенні сезону. Наступним тренером каталонців має стати Ганс-Дітер Флік.
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