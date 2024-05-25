"Я не должен этого говорить... Но как же плохо Барселона относится к своим легендам. Вероятно, это просто плохая полоса, но какая плохая полоса. Куман, Месси, сейчас Хави – как же плохо.

Барселона официально уволила Хави перед последним матчем сезона

Я бы хотел, чтобы клубы относились к своим легендам хорошо, фантастически хорошо. Это было бы фантастически. Это наследие связи между тренерами и болельщиками. Это касается многих вещей. Относитесь к легендам хорошо", – приводит слова Кике Санчеса Флореса BarcaBuzz.

Напомним, что 24 мая стало известно, что Хави покинет Барселону по завершении сезона. Следующим тренером каталонцев должен стать Ганс-Дитер Флик.

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