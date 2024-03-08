Колишній форвард Динамо Артем Мілевський не може зрозуміти, як "біло-сині" примудрились зіграти внічию з Вересом.

"Братва, бл*дь, добрий вечір. Капець, пограв я в футбол. Бл*дь з цим… Як 1:1 можна закінчити з Вересом бл*дь? Я йшов – 1:0 грали бл*дь. Капець. Що там, Беніто привіз, кажуть, пенальті? Фух…

Верес – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу з драмою VAR

Ну, Київ… Я ж казав – ось ці ось пропущені ігри дуже небезпечні, дуже небезпечні. Ось вже втратили бали, бл*дь, погано", – поділився Мілевський у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Вересом – рівненці відігрались на 90+9 хвилині, реалізувавши пенальті.

Динамо втратило перемогу над Вересом, пропустивши з пенальті на 90+9 – Шовковський завершив тріумфальну серію в УПЛ