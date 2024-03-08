Бывший форвард Динамо Артем Милевский не может понять, как "бело-синие" умудрились сыграть вничью с Вересом.

"Братва, бл*дь, добрый вечер. Капец, поиграл я в футбол. Бл*дь с этим... Как 1:1 можно закончить с Вересом бл*дь? Я шел – 1:0 играли бл*дь. Капец. Что там, Бенито привез, говорят, пенальти? Фух...

Верес – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча с драмой VAR

Ну, Киев... Я же говорил – вот эти вот пропущенные игры очень опасны, очень опасны. Вот уже потеряли баллы, бл*дь, плохо", – поделился Милевский в своем Telegram-канале.

Напомним, Динамо упустило победу над Вересом – ровенчане отыгрались на 90+9 минуте, реализовав пенальти.

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