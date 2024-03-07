Верес вирвав сенсаційну нічию у 20-му турі УПЛ проти Динамо. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Мрвальєвіч змарнував супершанс, а от Динамо через 30 секунд відкрило рахунок. Кабаєв розрізною передачею знайшов Волошина, який не схибив.

Динамо втратило перемогу над Вересом, пропустивши з пенальті на 90+9 – Шовковський завершив тріумфальну серію в УПЛ

Динамо не змогло розвинути перевагу, за що поплатилось на останніх секундах матчу. Ноги Мрвальєвіча і Беніто зійшлися у карному майданчику киян. Дмитро Панчишин спочатку зафіксував штрафний на користь Динамо, але після перегляду повтору призначив пенальті для Вереса! Сам Мрвальєвіч на 90+9-й впевнено реалізував вирок – 1:1.