Верес – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу з драмою VAR
22:02 - Читать на русском
Верес вирвав сенсаційну нічию у 20-му турі УПЛ проти Динамо. Дивіться відео голів та огляд матчу.
Мрвальєвіч змарнував супершанс, а от Динамо через 30 секунд відкрило рахунок. Кабаєв розрізною передачею знайшов Волошина, який не схибив.
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Динамо не змогло розвинути перевагу, за що поплатилось на останніх секундах матчу. Ноги Мрвальєвіча і Беніто зійшлися у карному майданчику киян. Дмитро Панчишин спочатку зафіксував штрафний на користь Динамо, але після перегляду повтору призначив пенальті для Вереса! Сам Мрвальєвіч на 90+9-й впевнено реалізував вирок – 1:1.
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