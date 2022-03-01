"Велика футбольна родина не залишить в біді один одного. Тому допомагаємо як можемо. Тренерський штаб донецького Шахтаря на цей період вирішив залишити Україну та відправитися додому, в Італію.

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І за допомогою в організації цього процесу звернулися до Миная та особисто до президента клубу Валерія Пересоляка. Іменитих спеціалістів прийняли в Ужгороді та допомогли з організацією виїзду до Італії. Сподіваємося, що скоро побачимося із тренерським штабом Шахтаря в мирній Україні і знову зіграємо з "гірниками" у футбол!" – повідомила прес-служба закарпатців на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

До слова, на стадіоні Минай організовано притулок для тимчасових переселенців з регіонів, які постраждали від війни. Також там приймають необхідні речі для волонтерів та переселенців.

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