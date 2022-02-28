"Шановні друзі з ЄС, США, Канади та всіх країн! Сьогодні в руках російських терористів брудна атомна бомба – вони захопили Чорнобильську станцію в Україні. Якщо вони її активують, ядерний апокаліпсис потужністю у 500 Хіросім чекає на весь світ!

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Допоможіть Україні зупинити ядерне лихо! Закрийте небо! Поширюйте відео – це дуже важливо для вашої безпеки. Все інше зробить українська армія", – написав Коноплянка у своєму Instagram.

Додамо, що росіяни продовжують безуспішний наступ на Україну, бо наші воїни достойно боронять свої землі.

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